В России 18 июня сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку

Школьников пускают на экзамены без справки о прививке от COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в России сдают ЕГЭ по двум предметам: биология и иностранный язык. У школьников есть выбор из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, в ЕГЭ по биологии принимает участие около 149 тыс. человек, более 127 тыс. - это выпускники текущего года. Экзаменационная работа содержит 28 заданий. В этом году время на её выполнение увеличили на 25 минут - до 3 часов 55 минут. Чтобы школьник смог подать документы в вуз, где требуется биология, ему необходимо набрать минимум 36 баллов. Результаты объявят не позднее 5 июля.

ЕГЭ по иностранному языку состоит из двух частей: письменной и устной. Сегодня ребята сдают первую, письменную часть. Раздел "говорение" сдавать не обязательно, это по желанию. Его проведут в другие дни - 21 и 22 июня.

У школьников на выбор есть пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Английский выбрали 90 тысяч выпускников этого года и ещё почти 12 тыс. тех, кто закончил школу ранее. Немецкий будут сдавать 1 406 человек, французский - 907, испанский - 171 и китайский - 209, четверо из них - ребята из Свердловской области. Этот язык не входит в школьную программу, поэтому выпускники готовились к нему самостоятельно.

ЕГЭ по китайскому содержит 29 заданий, в то время как по остальным языкам их 40. На выполнение работы отводится 3 часа. Минимальный балл - 22. За письменную часть можно получить максимум 80 баллов, за устную - ещё 20. Результаты объявят до 7 июля.

Напомним, что ребятам осталось сдать только устную часть по иностранному языку (21-22 июня) и информатику (24-25 июня). Дальше уже начнутся резервные дни для тех, кто не смог сдать экзамен по уважительной причине в основные дни.

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