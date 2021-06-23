В Свердловской области готовят документ о дистанте для непривитых студентов

В УрФУ также решили ввести дискриминацию непривившихся студентов при заселении в общежитие. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский оперштаб рекомендовал вузам с 1 сентября пускать на очные лекции только привитых от COVID-19 студентов. Для колледжей, находящихся в ведении региона, готовится документ о введении дистанта для учащихся, не прошедших вакцинацию.

Коронавирусное нововведение коснётся совершеннолетних студентов, которым можно ставить прививку.

"Минобразования Свердловской области готовит решение, которое предписывает с нового учебного года нахождение в очном формате обучения только вакцинированных студентов. Учащиеся, не прошедшие иммунизацию, будут переведены на дистанционное обучение", - сообщили "Областной газете" в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Свердловским вузам, являющимся федеральными учреждениями, направлены соответствующие рекомендации. "Но решения остаются за вузами. Приниматься они будут, исходя из текущей ситуации и конкретных возможностей учебного заведения", - подчеркнули в оперштабе.

Ранее о подобных ограничениях сообщали московские вузы.

В УрФУ также решили ввести дискриминацию непривившихся студентов при заселении в общежитие. Их будут принимать в последнюю очередь. "Областная газета" публиковала приказ с новыми правилами поселения.

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