В екатеринбургских школах подорожала продлёнка

Цена рассчитывается на 2021/2022 учебный год с учётом возраста обучающихся, режима пребывания, организации питания и дневного сна. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге утвердили стоимость продлёнки в школах в новом учебном году. За присмотр и уход за детьми родителям придётся платить больше.

В последний раз власти города устанавливали плату за посещение школьниками групп продлённого дня в 2019 году. С этого времени ничего не менялось.

Как говорится в новом распоряжении, опубликованном на сайте мэрии, плата взимается с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Цена рассчитывается на 2021/2022 учебный год с учётом возраста обучающихся, режима пребывания, организации питания и дневного сна.

Для учеников 1-го класса (с организацией дневного сна): в группах продлённого дня во вторую смену (в течение трёх часов, обед) – 2 720 рублей в месяц за одного ребёнка (в 2019/2020 и в 2020/2021 годах было 2 690);

в группах продлённого дня во вторую смену (обед и полдник) – 4 120 рублей в месяц за одного ребёнка (+40 рублей). Для учеников 1–4-х классов (без организации дневного сна): в группах продлённого дня в первую смену (завтрак и обед) – 3 800 рублей в месяц за одного ребёнка (+40 рублей);

в группах продлённого дня во вторую смену (в течение трёх часов, обед) – 2 310 рублей в месяц за одного ребёнка (+30 рублей);

в группах продлённого дня во вторую смену (обед и полдник) – 3 700 рублей в месяц за одного ребёнка (+30 рублей).

Отмечается, что расчёт установленной родительской платы не включает налог на добавленную стоимость.

Ранее стало известно, что школы Екатеринбурга смогут открывать группы продлённого дня только в пределах класса и то, если наберётся минимум 15 человек. Подробнее об этом читайте тут.

Читайте также:

В Свердловской области более 500 тысяч детей отмечают День знаний.

Космонавты с борта МКС обратились к школьникам и учителям в День знаний.