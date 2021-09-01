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Общество / Образование
1 сентября 2021, 15:04

В екатеринбургских школах подорожала продлёнка

школьники

Цена рассчитывается на 2021/2022 учебный год с учётом возраста обучающихся, режима пребывания, организации питания и дневного сна. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге утвердили стоимость продлёнки в школах в новом учебном году. За присмотр и уход за детьми родителям придётся платить больше.

В последний раз власти города устанавливали плату за посещение школьниками групп продлённого дня в 2019 году. С этого времени ничего не менялось.

Как говорится в новом распоряжении, опубликованном на сайте мэрии, плата взимается с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Цена рассчитывается на 2021/2022 учебный год с учётом возраста обучающихся, режима пребывания, организации питания и дневного сна.

Для учеников 1-го класса (с организацией дневного сна):

  • в группах продлённого дня во вторую смену (в течение трёх часов, обед) – 2 720 рублей в месяц за одного ребёнка (в 2019/2020 и в 2020/2021 годах было 2 690);
  • в группах продлённого дня во вторую смену (обед и полдник) – 4 120 рублей в месяц за одного ребёнка (+40 рублей).

Для учеников 1–4-х классов (без организации дневного сна):

  • в группах продлённого дня в первую смену (завтрак и обед) – 3 800 рублей в месяц за одного ребёнка (+40 рублей);
  • в группах продлённого дня во вторую смену (в течение трёх часов, обед) – 2 310 рублей в месяц за одного ребёнка (+30 рублей);
  • в группах продлённого дня во вторую смену (обед и полдник) – 3 700 рублей в месяц за одного ребёнка (+30 рублей).

    Отмечается, что расчёт установленной родительской платы не включает налог на добавленную стоимость.

    Ранее стало известно, что школы Екатеринбурга смогут открывать группы продлённого дня только в пределах класса и то, если наберётся минимум 15 человек. Подробнее об этом читайте тут.

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