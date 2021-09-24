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Общество / Образование
24 сентября 2021, 18:17

Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность свердловских школ после трагедии в Перми

школьники

По словам губернатора, безопасность будет усилена не только в школах, но и в колледжах с вузами. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал обращение одного из родителей по поводу безопасности детей в уральских школах. Глава региона заявил о том, что региональному министерству общественной безопасности уже поручено усилить безопасность учебных заведений.

Об этом губернатор пишет на своей странице в Instagram.

"То, что произошло в Перми - огромная беда. И мы, безусловно, должны сделать всё возможное, чтобы не допустить подобных событий в Свердловской области", - пишет Евгений Куйвашев.

По его словам, безопасность будет усилена не только в школах, но и в колледжах с вузами. Также сейчас в регионе планируется организовать спецтренинги для педагогов средних и высших учебных заведений.

"Как показывает опыт, очень важно дать педагогам и ученикам навыки того, как правильно действовать в экстремальной ситуации. Предложений по такому обучению я жду от министерства общественной безопасности и Минобра", - добавил глава Среднего Урала.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, около 11:00 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл огонь на поражение на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе вуза. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сегодня стало известно, что стрелок пришёл в себя.

Подобные трагические инциденты в образовательных учреждениях, к сожалению, не редкость.

В этом году 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в КазаниПогибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина.

17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков открыл огонь в Керченском политехническом колледже. Тогда его жертвами стали 20 человек, ещё около 50 пострадали.

Областная газета Свердловской области

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