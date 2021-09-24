Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность свердловских школ после трагедии в Перми

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал обращение одного из родителей по поводу безопасности детей в уральских школах. Глава региона заявил о том, что региональному министерству общественной безопасности уже поручено усилить безопасность учебных заведений.
Об этом губернатор пишет на своей странице в Instagram.
"То, что произошло в Перми - огромная беда. И мы, безусловно, должны сделать всё возможное, чтобы не допустить подобных событий в Свердловской области", - пишет Евгений Куйвашев.
По его словам, безопасность будет усилена не только в школах, но и в колледжах с вузами. Также сейчас в регионе планируется организовать спецтренинги для педагогов средних и высших учебных заведений.
"Как показывает опыт, очень важно дать педагогам и ученикам навыки того, как правильно действовать в экстремальной ситуации. Предложений по такому обучению я жду от министерства общественной безопасности и Минобра", - добавил глава Среднего Урала.
Напомним, в понедельник, 20 сентября, около 11:00 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл огонь на поражение на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе вуза. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сегодня стало известно, что стрелок пришёл в себя.
Подобные трагические инциденты в образовательных учреждениях, к сожалению, не редкость.
В этом году 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина.
17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков открыл огонь в Керченском политехническом колледже. Тогда его жертвами стали 20 человек, ещё около 50 пострадали.