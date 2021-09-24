Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность свердловских школ после трагедии в Перми

По словам губернатора, безопасность будет усилена не только в школах, но и в колледжах с вузами. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал обращение одного из родителей по поводу безопасности детей в уральских школах. Глава региона заявил о том, что региональному министерству общественной безопасности уже поручено усилить безопасность учебных заведений.

Об этом губернатор пишет на своей странице в Instagram.

"То, что произошло в Перми - огромная беда. И мы, безусловно, должны сделать всё возможное, чтобы не допустить подобных событий в Свердловской области", - пишет Евгений Куйвашев.

По его словам, безопасность будет усилена не только в школах, но и в колледжах с вузами. Также сейчас в регионе планируется организовать спецтренинги для педагогов средних и высших учебных заведений.

"Как показывает опыт, очень важно дать педагогам и ученикам навыки того, как правильно действовать в экстремальной ситуации. Предложений по такому обучению я жду от министерства общественной безопасности и Минобра", - добавил глава Среднего Урала.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, около 11:00 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл огонь на поражение на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе вуза. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сегодня стало известно, что стрелок пришёл в себя.