Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Основной период проведения ОГЭ вместе с резервными днями пройдёт с 20 мая по 2 июля, ЕГЭ - с 27 мая по 2 июля. Фото: Галина Соловьёва

Минпросвещения РФ представило предварительное расписание проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

Согласно проектам министерства, основной период проведения ОГЭ вместе с резервными днями пройдёт с 20 мая по 2 июля, ЕГЭ - с 27 мая по 2 июля.

На сдачу основного государственного экзамена по математике, русскому языку, литературе школьникам дадут 3 часа 55 минут; по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа; по информатике и ИКТ, географии – 2 часа 30 минут; иностранным языкам – 2 часа, по иностранным языкам (раздел «Говорение») – 15 минут.

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, биологии составит 3 часа 55 минут; по русскому языку, ‎химии – 3 часа 30 минут. На сдачу иностранных языков выпускникам дадут 3 часа 10 минут; 17 минут на раздел «Говорение», по китайскому языку (раздел «Говорение») - 14 минут; математики базового уровня, обществознания, истории, географии, китайского языка –‎ 3 часа.

Предварительное расписание ЕГЭ выглядит так: 27 мая (пятница) – география, литература, химия;

30 мая (понедельник) – русский язык;

31 мая (вторник) – русский язык;

2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;

3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;

6 июня (понедельник) – история, физика;

9 июня (четверг) – обществознание;

14 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;

16 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

17 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

20 июня (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

21 июня (вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); На период с 23 июня по 2 июля запланированы резервные дни. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнётся 21 марта и продлится до 15 апреля. 5-20 сентября предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов.