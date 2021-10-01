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1 октября 2021, 23:52

Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Школьники в масках сдают экзамены

Основной период проведения ОГЭ вместе с резервными днями пройдёт с 20 мая по 2 июля, ЕГЭ - с 27 мая по 2 июля. Фото: Галина Соловьёва

Минпросвещения РФ представило предварительное расписание проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

Согласно проектам министерства, основной период проведения ОГЭ вместе с резервными днями пройдёт с 20 мая по 2 июля, ЕГЭ - с 27 мая по 2 июля.

На сдачу основного государственного экзамена по математике, русскому языку, литературе школьникам дадут 3 часа 55 минут; по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа; по информатике и ИКТ, географии – 2 часа 30 минут; иностранным языкам – 2 часа, по иностранным языкам (раздел «Говорение») – 15 минут.

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, биологии составит 3 часа 55 минут; по русскому языку, ‎химии – 3 часа 30 минут. На сдачу иностранных языков выпускникам дадут 3 часа 10 минут; 17 минут на раздел «Говорение», по китайскому языку (раздел «Говорение») - 14 минут; математики базового уровня, обществознания, истории, географии, китайского языка –‎ 3 часа.

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Предварительное расписание ЕГЭ выглядит так:

  • 27 мая (пятница) – география, литература, химия;
  • 30 мая (понедельник) – русский язык;
  • 31 мая (вторник) – русский язык;
  • 2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;
  • 6 июня (понедельник) – история, физика;
  • 9 июня (четверг) – обществознание;
  • 14 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 16 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 17 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 20 июня (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • 21 июня (вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

На период с 23 июня по 2 июля запланированы резервные дни. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнётся 21 марта и продлится до 15 апреля. 5-20 сентября предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов.

Предварительное расписание ОГЭ следующее:

  • 20 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
  • 21 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
  • 23 мая (понедельник) – математика;
  • 26 мая (четверг) – обществознание;
  • 1 июня (среда) – история, физика, биология, химия;
  • 7 июня (вторник) – биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
  • 10 июня (пятница) – литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;
  • 15 июня (среда) – русский язык.

Затем будут резервные дни. Досрочно сдавать ОГЭ будут с 21 апреля по 17 мая. Дополнительный период - 5-24 сентября.

Областная газета Свердловской области

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