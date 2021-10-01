Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Минпросвещения РФ представило предварительное расписание проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.
Согласно проектам министерства, основной период проведения ОГЭ вместе с резервными днями пройдёт с 20 мая по 2 июля, ЕГЭ - с 27 мая по 2 июля.
На сдачу основного государственного экзамена по математике, русскому языку, литературе школьникам дадут 3 часа 55 минут; по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа; по информатике и ИКТ, географии – 2 часа 30 минут; иностранным языкам – 2 часа, по иностранным языкам (раздел «Говорение») – 15 минут.
Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, биологии составит 3 часа 55 минут; по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут. На сдачу иностранных языков выпускникам дадут 3 часа 10 минут; 17 минут на раздел «Говорение», по китайскому языку (раздел «Говорение») - 14 минут; математики базового уровня, обществознания, истории, географии, китайского языка – 3 часа.
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Предварительное расписание ЕГЭ выглядит так:
- 27 мая (пятница) – география, литература, химия;
- 30 мая (понедельник) – русский язык;
- 31 мая (вторник) – русский язык;
- 2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;
- 6 июня (понедельник) – история, физика;
- 9 июня (четверг) – обществознание;
- 14 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
- 16 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
- 17 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
- 20 июня (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- 21 июня (вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
На период с 23 июня по 2 июля запланированы резервные дни. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнётся 21 марта и продлится до 15 апреля. 5-20 сентября предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов.
Предварительное расписание ОГЭ следующее:
- 20 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
- 21 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
- 23 мая (понедельник) – математика;
- 26 мая (четверг) – обществознание;
- 1 июня (среда) – история, физика, биология, химия;
- 7 июня (вторник) – биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
- 10 июня (пятница) – литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;
- 15 июня (среда) – русский язык.
Затем будут резервные дни. Досрочно сдавать ОГЭ будут с 21 апреля по 17 мая. Дополнительный период - 5-24 сентября.