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Общество / Образование
21 октября 2021, 14:02

Во всех школах России с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы

Школьный класс

На указанный срок дистант вводится не будет, и дети будут отдыхать вместе с родителями. Фото: Алексей Кунилов.

Минпросвещения РФ готовит документ о введении во всех школах страны каникул с 30 октября по 7 ноября. Также в этот период в детских садах и яслях будут работать дежурные группы.

Как сообщает telegram-канал "Большая перемена РФ",подведомственный Минпросвящения, по графику каникулы в большинстве школ должны начаться с 15 ноября, поэтому нерабочая неделя будет приплюсована к действующей каникулярной сетке.

"У большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз и попадают на нерабочие дни - заканчивается первая четверть. Но есть регионы, например, Московская область, где ребята учатся по модульной системе: 5 недель учёбы и потом одна неделя каникул", - поясняется в сообщении telegram-канала.

Уточняется также, что на указанный срок дистант вводится не будет, и дети будут отдыхать вместе с родителями. Тем субъектам РФ, где принято решение ввести нерабочие дни раньше 30 октября, также рекомендуется включить эти дни в каникулы.

Также министерство просвещения распорядилось ввести на период нерабочих дней дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях.

Отметим, что в Екатеринбурге, согласно утверждённому графику каникул, школьники итак будут отдыхать с 1 по 7 ноября.

В среду, 20 октября во время совещания с членами правительства Президент России Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по введению на территории всей страны нерабочих дней, а чуть позже глава государства подписал соответствующий указ.

Сегодня, 21 октября, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провёл заседание регионального правительства, где обсуждались вопросы реализации поручений Президента РФ по борьбе с коронавирусом. Было решено, что нерабочие дни на Среднем Урале установят с 30 октября по 7 ноября.

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