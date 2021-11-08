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Общество / Образование
8 ноября 2021, 08:03

В Свердловской области завершились осенние школьные каникулы

Школьница в маске

За парты с сегодняшнего дня вернутся только ученики 1-4-х классов. Фото: Галина Соловьёва

7 ноября в Свердловской области завершились школьные каникулы. Однако большинство детей останутся дома. Всю эту неделю, до 13 ноября ученики 5-11-х классов будут обучаться в дистанционном режиме.

Такой приказ на прошлой неделе выпустило областное министерство образования и молодёжной политики. Ученики начальных классов с сегодняшнего дня вернутся за парты. Учителям, преподающим в начальной школе и в средних классах, придётся использовать гибридный формат работы ежедневно.

Напомним, что школьные каникулы этой осенью начались на Среднем Урале с 30 октября и длились до 7 ноября, то есть совпали с объявленными в стране и регионе нерабочими днями.

Добавим, что решения о продлении нерабочих дней в Свердловской области официально не принято, это значит, что большинство работников сегодня выйдут на работу. При этом с 25 октября продолжает действовать система пропусков в ряд учреждений по QR-кодам.

"Оперштаб продолжит мониторить, как введённые меры, в частности, временный дистант для средних и старших классов в школах, повлияют на снижение уровня распространения коронавируса. Это, в том числе, и позиция Роспотребнадзора", - сообщили ранее в региональном оперштабе.

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