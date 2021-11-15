Для свердловских школьников началась вторая неделя в дистанте

В Свердловской области дистант для учеников 5-11 классов и студентов колледжей продлили ещё на неделю, до 20 ноября. Сегодня у них начнётся вторая неделя обучения в удалённом режиме из-за коронавируса.
Такое решение свердловские власти приняли в конце прошлой недели по рекомендации Роспотребнадзора.
"Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счёт разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи", - пояснили ранее в свердловском оперштабе по борьбе с COVID-19.
Отметим, что обучение для учеников 1-4 классов и учреждениях допобразования продолжится в обычном режиме, как и работа детских садов.
Напомним, что большинство свердловских школьников отправили на дистант сразу после окончания нерабочей недели. Ученики 5-11-х классов и студенты колледжей и техникумов в Свердловской области обучаются в удалённом режиме с 8 ноября.
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