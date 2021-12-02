В свердловском минобразования рассказали, сколько учителей отстранено от работы из-за отказа прививаться

Если у педагога есть техническая возможность, его отправляют на "удалёнку". Фото: Алексей Кунилов

В минобразования Свердловской области пояснили, сколько педагогов отстранили из-за отсутствия прививки от коронавируса. Стало известно также, какую часть учителей перевели на дистант.

Всего в Свердловской области насчитывается более 38 тысяч учителей. Роспотребнадзор постановил, что работники образования входят в число тех, кто подлежит обязательной вакцинации от COVID-19. Учителей, которые не поставили прививку от коронавируса, временно отстраняют от работы либо переводят на удалёнку, если есть такие возможности. Эти меры принимаются прежде всего из-за заботы о здоровье детей и педагогов. Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в пресс-службе регионального минобразования.

"На данный момент на дистант временно переведены 0,5% работников. Если дистанционный формат невозможен, педагог временно отстраняется от работы. Сегодня это около 2,6% работников, включая не только школьных учителей, но и сотрудников учреждений допобразования", - пояснили в пресс-службе регионального минобразования.

Если за основу взять ровно 38 тысяч человек, то при расчёте получается, что от работы отстранили 988 педагогов, а на дистант перевели 190 учителей.

Напомним, Уральский федеральный университет с 1 декабря досрочно вышел с дистанта. "Областная газета" разбиралась, чем это может грозить для педагогов и студентов.

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