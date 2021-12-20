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20 декабря 2021, 19:01

Первый муниципалитет Свердловской области досрочно отправил школьников на каникулы

школьники

Школьники Верхней Салды отправятся на зимние каникулы почти на неделю раньше. Фото: Павел Ворожцов.

Школьники Верхней Салды отправятся на зимние каникулы почти на неделю раньше. В администрации муниципалитета приняли решение о начале школьных каникул с 25 декабря.

Информация опубликована в официальной группе администрации Верхней Салды "ВКонтакте".

"25 декабря станет последним учебным днём во II четверти. А для "отличников" и "хорошистов" четверть завершится ещё раньше – 23 декабря", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что детские сады будут принимать малышей вплоть до 30 декабря.

Напомним, в начале декабря замгубернатора Свердловской области Павел Креков уже говорил, что новогодние каникулы в школах региона могут начаться раньше.

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Областная газета Свердловской области

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