Первый муниципалитет Свердловской области досрочно отправил школьников на каникулы

Школьники Верхней Салды отправятся на зимние каникулы почти на неделю раньше. В администрации муниципалитета приняли решение о начале школьных каникул с 25 декабря.
Информация опубликована в официальной группе администрации Верхней Салды "ВКонтакте".
"25 декабря станет последним учебным днём во II четверти. А для "отличников" и "хорошистов" четверть завершится ещё раньше – 23 декабря", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что детские сады будут принимать малышей вплоть до 30 декабря.
Напомним, в начале декабря замгубернатора Свердловской области Павел Креков уже говорил, что новогодние каникулы в школах региона могут начаться раньше.
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