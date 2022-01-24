В Екатеринбурге на дистанционное обучение перевели 69 классов

В начале прошлой недели на дистанте находились 13 классов и 4 группы. Фото: Алексей Кунилов

За неделю в Екатеринбурге число классов, переведённых на дистант, увеличилось более чем в 5 раз и составило 69. Большинство из них — 67 — вынуждены учиться на дому из-за распространения коронавируса.

Ещё два — из-за заболеваемости ОРВИ. Актуальные данные "Областной газете" предоставили в департаменте образования горадминистрации. Там также сообщили, что дома находятся дети из 37 групп детсадов. В 19 случаях причиной стал коронавирус, а в 18 — ОРВИ.

"Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", — уточнили изданию в департаменте.

Добавим, в начале прошлой недели на дистанте находились 13 классов и 4 группы. Кстати, помехой в учёбе становятся не только вирусы, но и тревожные сообщения. Сегодня эвакуировали школу № 200.

Напомним, в Свердловской области и ряде других регионов страны вступают в силу ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Госучреждения с 24 января должны перевести 30 % своих сотрудников на удалёнку.