В свердловских колледжах создали 1 715 бюджетных мест по IT-специальностям

Спрос на IT-специалистов появился еще в прошлом году, но в 2022 году, в условиях западных санкций, потребность в айтишниках стала еще выше. Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области увеличили количество бюджетных мест в колледжах и техникумах по наиболее востребованным специальностям. В частности, речь идет о направлениях, связанных с информационными технологиями.

Спрос на IT-специалистов появился еще в прошлом году, но в 2022 году, в условиях западных санкций, потребность в айтишниках стала еще выше.

"Направления, связанные с информатикой и информационной безопасностью, реализуют 35 колледжей и техникумов. Так, в этом году заявлено 1 715 бюджетных мест по этому направлению. На следующий год планируем увеличение — до двух тысяч", — заявила и. о. начальника отдела профобразования свердловского Минобразования Елена Макарова.

Кроме того, значительная часть направлений занята специальностями металлургического и промышленного сектора, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Поэтому в свердловских колледжах и техникумах имеется около 2 тысяч бюджетных мест по машиностроительным специальностям и порядка 900 — по металлургическим.

Всего в этом году на бюджетные места в организациях среднего профессионального образования примут более 23 тысяч абитуриентов. Прием заявлений на поступление стартует 20 июня.

На прошлой неделе стало известно, что в новом учебном году в школах Екатеринбурга начнется подготовка IT-специалистов и программистов. Профильные классы откроются на базе лицея № 130 и школы № 215 "Созвездие".

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