Темы дня

Общество / Образование
6 июля 2022, 13:52

Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования РФ и ЛНР

Правительство

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать документ от имени российского кабмина. Фото: сайт кабмина

Россия и Луганская Народная Республика планируют развивать сотрудничество в сфере науки и образования. В рамках работы по этому направлению будет подписано соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней.

Ранее документ был проработан со стороной ЛНР и одобрен в МИД РФ. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать документ от имени российского кабмина.

"Решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и ученых степеней", — говорится на сайте правительства.

Отметим, что такой же документ был утвержден между Россией и ДНР 1 июня 2022 года.

Также в апреле кабмин ввел упрощенный порядок признания иностранного диплома о получении высшего образования. Воспользоваться упрощенной процедурой признания иностранного образования смогут выпускники зарубежных вузов, которые вернулись жить и работать в России.

Читайте также:

План по созданию в России новой системы образования представят осенью.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.07.2022, 17:26 / Общество
Госдума РФ приняла закон о создании движения детей и молодежи
06.07.2022, 16:58 / Общество
Шесть свердловских тренеров удостоены госнаград
06.07.2022, 16:20 / Общество
Самолетам Azur Air разрешили летать из Екатеринбурга в Анталию 11 раз в неделю
06.07.2022, 15:55 / Общество
Мэр Екатеринбурга провел первое заседание Совета представителей иностранных государств
06.07.2022, 15:31 / Общество
Для скоростной трассы М-12 выбирают название