Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования РФ и ЛНР

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать документ от имени российского кабмина. Фото: сайт кабмина

Россия и Луганская Народная Республика планируют развивать сотрудничество в сфере науки и образования. В рамках работы по этому направлению будет подписано соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней.

Ранее документ был проработан со стороной ЛНР и одобрен в МИД РФ. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать документ от имени российского кабмина.

"Решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и ученых степеней", — говорится на сайте правительства.

Отметим, что такой же документ был утвержден между Россией и ДНР 1 июня 2022 года.

Также в апреле кабмин ввел упрощенный порядок признания иностранного диплома о получении высшего образования. Воспользоваться упрощенной процедурой признания иностранного образования смогут выпускники зарубежных вузов, которые вернулись жить и работать в России.

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