В свердловских школах для более 66 000 выпускников прозвучат последние звонки

В этом году школу окончат 16 870 одиннадцатиклассников и 49 276 девятиклассников. Фото: Галина Соловьева

Последние звонки в Екатеринбурге прошли 22 мая. В муниципалитетах Свердловской области они намечены на 23 мая. Всего в регионе в мероприятиях, связанных с окончанием школы, будут участвовать более 66 000 выпускников.

По данным начальника отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Натальи Сокольской, в этом году школу окончат 16 870 одиннадцатиклассников и 49 276 девятиклассников. Через несколько дней для них начнется государственная итоговая аттестация. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"В этом году будущих студентов готовы принять 110 колледжей и техникумов области, в том числе реализующих федеральную программу "Профессионалитет". Сколько девятиклассников будут поступать в организации среднего профессионального образования, пока неизвестно. Однако мы ожидаем, что около 45% выпускников продолжат обучение в общеобразовательных школах", — рассказала Наталья Сокольская.

В объявленный Президентом России Год педагога и наставника Минпросвещения России запустило акцию для всех выпускников "Скажи спасибо учителю" в рамках всероссийского проекта-эстафеты "Учить. Вдохновлять. Развивать". Флешмоб пройдет с 20 мая по 24 июня. В этот период девятиклассники и одиннадцатиклассники могут публиковать в своих соцсетях видеоролики, в которых расскажут о роли учителя, а также о том, на что их вдохновил наставник и чему научил. В публикации надо указать хештеги акции #ПоследнийЗвонок, #Выпуск23МарафонПобед, #ГодПедагогаНаставника, #УчитьВдохновлятьРазвивать2023.

Так, своего учителя информатики Екатерину Парамонову поблагодарил ученик 11 "Б" гимназии № 9 Артем Степанов, который стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Будучи учеником 9 и 10 классов, он дважды становился призером ВсОШ по информатике. По его словам, он случайно заинтересовался этим предметом в 7 классе. Когда поступил на физико-математический профиль, то попал к Екатерине Леонидовне.

"У нее интересный стиль преподавания. Если в большинстве случаев урок — это "открываем учебники, решаем задачи", то у нашего учителя урок — это всегда интерактивное занятие, на котором не бывает скучно. Я хочу сказать спасибо Екатерине Леонидовне за то, что она у меня есть, за помощь в подготовке к олимпиаде и за поддержку во всех моих начинаниях", — рассказал Артем Степанов.

Абитуриентская кампания для выпускников, которые хотят получить среднее профессиональное образование, пройдет с 20 июня по 15 августа. Ребят готовы принять 110 областных техникумов и колледжей. В высших учебных заведениях прием документов стартует также 20 июня. Абитуриентов ждут 26 вузов Свердловской области.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловские школьники с триумфом выступили на Всероссийской олимпиаде.

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