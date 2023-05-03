Свердловские школьники с триумфом выступили на Всероссийской олимпиаде

Уральские школьники вновь лидировали в коронных для региона предметах — информатике и физике. Фото: Павел Ворожцов

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 43 учащихся из Свердловской области стали призерами и победителями. Всего в испытаниях приняли участие 99 уральцев.

В финале олимпиады по 17 общеобразовательным предметам выступили школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Лесного, Качканара, Ирбита, Нижних Серег.

В этом году свердловчане улучшили свои результаты: в 2022 году было 36 победителей и призеров ВсОШ. Такое достижение в олимпиадном движении полностью соответствует целям и задачам национального проекта "Образование". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Уральские школьники вновь лидировали в коронных для региона предметах — информатике и физике. В этом году Свердловская область вошла в топ-3 регионов по количеству наград по информатике (7 дипломов) и в топ-4 — по физике (9 дипломов). Среди дипломантов — 4 победителя: ученик 8 класса гимназии № 9 Владислав Жиганов, 11-классники СУНЦ УрФУ Артем Кутузов и гимназии № 9 Артем Степанов, ставшие лучшими по информатике, а также ученик 10 класса гимназии № 9 Глеб Жиганов, который победил в олимпиаде по физике.

Свердловчане также стали призерами по русскому языку, биологии, литературе, географии, химии, обществознанию, английскому, немецкому, французскому, китайскому и испанскому языкам.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, успехи школьников — результат в том числе и усердной работы учителей и наставников. Он также отметил, что с каждым годом становится больше участников олимпиадного движения, больше призеров и победителей.

"Важно, что лучшими среди лучших становятся не только ребята из Екатеринбурга, но и из других муниципалитетов области. Это значит, что с каждым годом мы становимся все ближе к цели обеспечения равного образования как в столичных школах, так и в отдаленных территориях", — сказал Юрий Биктуганов.

Отметим, что победители и призеры всероссийского этапа, помимо права на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю, получают премии губернатора Свердловской области по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. По решению губернатора региона Евгения Куйвашева с 2022 года вознаграждения также выплачиваются их учителям. Также педагоги-наставники могут принять участие в конкурсе на соискание премии губернатора Свердловской области среди работников системы образования. Для учителей создана номинация "Олимпиадный успех".

Подготовка будущих технических специалистов и поддержка талантливых учащихся в региональной системе общего образования имеет приоритетное значение. Финалисты ВсОШ готовятся к заключительному этапу на базе созданного по инициативе губернатора Евгения Куйвашева фонда "Золотое сечение" под руководством сильнейших преподавателей и ученых УрО РАН. В Свердловской области реализуется губернаторская программа "Уральская инженерная школа", формируется сеть центров цифрового образования детей "IT-куб".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что трое свердловских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады по русскому языку.

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