В Екатеринбурге стартовал финал Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Во всероссийской олимпиаде по русскому языку участие принимают 300 учеников из 72 регионов РФ. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по русскому языку. Интеллектуальное состязание состоит из двух туров, участие в которых примут больше 300 учеников из 72 российских регионов.

В первом туре школьникам необходимо выполнить задания по этимологии, морфологии, истории языка, нормам современного словообразования, во втором — творческую задачу. Результаты финалистам объявят по завершении конкурсных испытаний, для участников проведут анализ их работ и решений. Ученики, которые не согласны с оценкой, смогут ее обжаловать, подав апелляцию.

Конкурс проводится в Год педагога и наставника, о котором ранее объявил Президент России Владимир Путин. В жюри олимпиады включены лучшие учителя и работники образования.

Победителям и призерам финала ВсОШ дается право на зачисление в любой государственный вуз по своему профилю. Кроме того, свердловские школьники за победу или призовое место на Всероссийской олимпиаде получают премию губернатора. Сумма поощрения составляет 100 и 70 тысяч рублей соответственно, сообщает департамент информационной политики региона.

"Мы создаем новую, современную образовательную среду не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных от областного центра территориях. Эта работа дает видимые результаты. За каждой победой школьника стоит напряженный труд педагогов", — сказал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По решению главы региона денежные премии с 2022 года вручают учителям, подготовившим победителей и призеров ВсОШ. Также педагоги могут стать участниками на соискание премии губернатора Свердловской области среди работников системы образования в номинации "Олимпиадный успех".

Отметим, Екатеринбург ранее встречал участников заключительных этапов Всероссийской олимпиады. Столицу Урала посещали финалисты ВсОШ по экономике и физкультуре. В регионе большое внимание уделяется работе по созданию условий для раскрытия потенциала каждого ребенка, проводятся конкурсы, олимпиады, участие в которых принимают дети разных возрастов. По решению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области создан фонд для талантливых детей "Золотое сечение", который реализует цели нацпроекта "Образование". Работает региональный центр, где образовательную диагностику проводят со школьниками младших классов.

Напомним, накануне в Екатеринбурге прошла церемония открытия Всероссийской олимпиады по русскому языку.

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