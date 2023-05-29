В Екатеринбурге в РГППУ появилась аудитория имени первого ректора вуза Василия Блюхера

Василий Блюхер был первым ректором Свердловского инженерно-педагогического института. Фото: пресс-служба РГППУ

Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) отметил 44-летие со дня основания. В рамках празднования в вузе прошла экологическая акция и открылась именная аудитория первого ректора Василия Блюхера.

Дизайн именной аудитории разработала студентка вуза Анастасия Усачева, сообщает пресс-служба РГППУ.

"РГППУ развивается и растет с каждым годом. Совершенствуется материально-техническая база, увеличивается число учебных программ, а выпускники вуза успешно пополняют кадровый состав множества промышленных предприятий и организаций. Сегодня открыта новая замечательная аудитория, в которой будут получать ценные знания студенты вуза", — сказал на торжественной церемонии глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Также ко дню основания вуза была приурочена экологическая акция "Дерево весны". Коллектив РГППУ вместе со студентами высадили на улице Машиностроителей многолетние кустарники — сепии.

Фото: пресс-служба РГППУ

"Подводя своеобразный итог прошлого года, можно смело сказать, что наш университет многого достиг, мы реализовали ряд интересных проектов. Сегодня мы собираемся на экологической акции во второй раз, и, я считаю, что эта традиция должна сохраниться. Уралмаш — наш родной район, мы всегда будем уделять внимание его благоустройству", — обратился к участникам экологической акции и.о. ректора Валерий Дубицкий.

Празднование дня рождения вуза завершилось выставкой творческих работ студентов и концертом.

Фото: пресс-служба РГППУ

Ранее "Областная газета" писала, что в Уральском юридическом университете появилась именная аудитория Виктора Перевалова.

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