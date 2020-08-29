В России вновь выросла суточная заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 4 941 случай новой коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость растёт третий день подряд.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. Больше всего инфицированных за последние 24 часа обнаружено в Москве – 677 человек. На втором месте по числу новых пациентов с COVID-19 находится Санкт-Петербург – 189. Свердловская область на седьмом месте - 116 подтверждённых диагнозов. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии - 985 346.
За сутки из российских больниц выписано 5 917 человек, победивших недуг. Всего с болезнью справились уже 804 383 жителя страны. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки.
За последние 24 часа в России зафиксировано 111 смертей пациентов с коронавирусом. За весь период скончалось 17 025 россиян.
Напомним, накануне коронавирус диагностировали у 4 829 россиян, а 27 августа сообщалось о 4 711 заболевших.
Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 36 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки таких тестов сделано 334 тысячи. Под медицинским наблюдением остаются 210 662 человека.
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