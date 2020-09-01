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1 сентября 2020, 08:30

Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

карта распространения коронавируса в Свердловской области

Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области. Фото: Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. По данным на 31 августа, с начала пандемии 15 554 (+60 за сутки) диагноза COVID-19 было поставлено жителям Екатеринбурга. 

В пятёрку лидеров по числу заболевших за всё время также входят Нижний Тагил ‒ 1 529 человек (+3), Первоуральск ‒ 675 (+2), Верхняя Пышма ‒ 675 (+3) и Берёзовский ‒ 461 (+1). Меньше всего заражённых в Пелыме ‒ один пациент с COVID-19. Жители Таборов по-прежнему не столкнулись с инфекцией. Данная территория на карте остаётся белой.

Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально был подтверждён у 25 315 свердловчан (+119 за предыдущие сутки). Число выписанных достигло 19 969, а погибших ‒ 450.

Напомним, накануне глава региона Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу на территории региона до 7 сентября. Режим самоизоляции будет действовать ещё неделю для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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