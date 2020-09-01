Губернатор Свердловской области побывал на открытии двух новых школ. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 1 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал на открытии двух новых школ – в городе Арамиль и в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Каждая рассчитана на 1000 учеников.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Очень рад, что эпидемиологическая обстановка позволила ученикам и учителям вернуться к привычному формату занятий в школах», – написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в новых школах есть как учебные аудитории, так и спортивные залы. Кроме того, в школе в Солнечном оборудован современный мультимедийный зал и скалодром. Как уточнили в департаменте информполитики региона, школа №215 «Созвездие» (Солнечный) построена по федеральной программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На её возведение было направлено 968 млн рублей.

Добавим, сегодня стало известно о том, что глава региона и председатель совета директоров компании «Форум-групп» Олег Черепанов подписали соглашение о сотрудничестве при создании культурно-образовательного кластера в микрорайоне Солнечный. Ядром станет современная «школа новых компетенций», которая станет общественным центром этой территории.

Кроме того, к учебному году на территории Среднего Урала были завершены все работы в центре образования «Аксиома» в Каменске-Уральском на 1275 мест. Строительство данного объекта обошлось почти в 900 млн рублей.

1 сентября также открылись школы №9 в Ревде (на 500 мест, стоимостью 264,2 млн рублей) и №6 в Невьянске (на 1000 мест, стоимостью 852,4 млн рублей). В последней сегодня побывал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Завершено строительство учебных заведений в Верхней Пышме, Кушве и Екатеринбурге.

Читайте также:

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём знаний.

В Свердловской области 1 сентября приступят к учёбе на 10 тысяч школьников больше, чем год назад.

1 сентября в Екатеринбурге «заминировали» школы и детсады.