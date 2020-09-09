За сутки диагноз COVID-19 подтверждён у 115 свердловчан

Общее число заболевших COVID-19 свердловчан с начала пандемии достигло 26401. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки на Среднем Урале подтверждено ещё 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан с начала пандемии достигло 26401.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за последние 24 часа выявлено 52 заболевших.

Кроме того, новые случаи заражения подтвердились среди жителей Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Ревды, Сухого Лога, Ивделя, Каменского района, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, посёлка Уральский, Нижнего Тагила, Серова, Слободо-Туринского района и Туринского городского округа.

Состояние 86 госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях. 42 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. 384 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц региона выписано 56 человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших свердловчан достигло 20480.

Также за сутки зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии достигло 495.

Напомним, накануне сообщалось о 123 заболевших. В минувший понедельник глава региона Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу ещё на неделю. Для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции будет действовать до 14 сентября.

С картой распространения коронавируса по территории региона можно ознакомится здесь.