Правительство РФ выделило ещё 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

В федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд рублей. Фото: Галина Соловьева

В России на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне ‪2020–2021 годов дополнительно направлено 4,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, средства на закупку вакцины будут выделены из резервного фонда Правительства. Ожидается, что дополнительное финансирование позволит приобрести ещё более 15,5 млн доз препарата.

Отмечается также, что в федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд рублей.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в этом году в России планируется привить от гриппа 65% населения страны. Это рекордный показатель за всю историю. Для групп риска этот показатель должен быть ещё выше — 75%.

В Свердловской области прививочная кампания стартовала в конце августа. Одним из первых прививку от гриппа поставил глава региона Евгений Куйвашев. К началу сентября от вирусной инфекции на Среднем Урале привились уже около 2 000 человек. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также привился от сезонного гриппа.

Добавим, что в этом году в Свердловской области планируют не менее 75% жителей. Для этого в регион уже привезли почти 160 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и 426 тысяч доз для взрослых.