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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 сентября 2020, 14:18

На Среднем Урале заработала горячая линия по питанию в школах

школьная столовая

Специалисты расскажут потребителям о том, чем и как часто должны питаться дети. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам питания в школах. Получить консультацию специалистов уральцы могут в период с 14 сентября по 5 октября.

Санврачи расскажут потребителям о том, чем и как часто должны питаться дети, в том числе те, которым необходима особая диета, сообщат, куда жаловаться на школьное питание, не отвечающее нормам, и предоставят информацию о действующих санитарных правилах.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, звонки принимаются по будням с 8:30 до 17:00 по следующим номерам:

Иллюстрация: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, на начало текущего года охват школьников горячим питанием в Свердловской области составил 95%, в начальных классах - 100%.

Напомним, на прошлой неделе на Среднем Урале завершилась горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей и детских товаров. За консультациями к специалистам обратился 121 человек.

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Областная газета Свердловской области

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