Ещё 129 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

В регионе продолжают действовать режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале COVID-19 подтвердили ещё у 129 жителей. Это на три случая больше, чем сутками ранее.

Общее число инфицированных в Свердловской области достигло 27 554. Выписано по выздоровлению 21 027 уральцев, в том числе за последние сутки - 62 человека. Таким образом, на лечении сейчас находятся около 6 тысяч заразившихся.

Диагноз лабораторно подтверждён у 61 екатеринбуржца. Среди заболевших - жители Ачитского ГО, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Сысертского и Тавдинского ГО.

Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 369 - как средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Стало известно также ещё о 10 умерших пациентах с коронавирусом. Число жертв заболевания возросло до 559.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

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