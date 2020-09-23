Екатеринбуржцам вернут бесплатный онкосубботник

Традиционная городская акция «Субботник против рака» снова пройдет в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов.

Традиционная городская акция «Субботник против рака» снова пройдёт в Екатеринбурге. В ближайшую субботу, 26 сентября, врачи будут ждать всех желающих с 09:00 до 15:00.

В назначенный день жители уральской столицы смогут пройти осмотр у терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога. Приём специалистов организован на территории 11 городских медучреждений.

Приёмы врачей проводятся по предварительной записи по телефону: 204-76-76. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Кроме того, при посещении поликлиник необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Граждан с признаками ОРВИ просят перенесите приём до момента выздоровления.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса акция не проводилась в Екатеринбурге с марта текущего года. Как рассказали в Городском центре медпрофилактики, решение о возобновлении онкосубботников было принято на совещании начальника Управления здравоохранения с главными врачами муниципальных больниц.

Добавим, на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил проводить профосмотры и диспансеризацию взрослого населения. Позже региональный минздрав утвердил перечень больниц, начавших принимать уральцев.

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