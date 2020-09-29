Павел Креков рассказал о состоянии привитых от COVID-19 свердловчан

Павел Креков рассказал о состоянии привитых от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области в рамках клинических испытаний проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в регионе насчитывается 12 привитых.

Об их состоянии в ходе брифинга рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, все привитые чувствуют себя хорошо, ни у кого не зарегистрировано побочных эффектов. При этом, за ними ведётся наблюдение. Количество граждан, которым поставят прививку, будет увеличиваться.

"Мы ежедневно будем прививать дополнительное количество. Но это пока клинические испытания, поэтому человек даёт согласие, пишет заявление, сдаёт анализы и только после этого он получает допуск и прививку. В первую очередь мы будем прививать врачей. медицинских работников, ну и наверное тех лиц, которые имеют максимальное число социальных контактов", – заявил он.

На вопрос о планах привиться самому, Павел Креков отметил, что "относится к тому типу людей, которые при наличии возможности привьются". Он также уточнил, что если по медицинским параметрам он подойдёт, то будет только рад. Однако напомнил, что приоритет за медработниками.

Замгубернатора также заверил, что вакцина широко используется по всей стране. В частности, в Москве, по его данным, прививку от COVID-19 сделали более 40 тыс. человек.

Добавим, ранее "Областная газета" рассказывала о первых добровольцах из числа медработников, поставивших прививки от COVID-19. Среди них – главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова.

Напомним, что пробная партия вакцины была направлена в регионы России 12 сентября. Свердловская область получила тестовую партию препарата 21 сентября – на ней проверялись условия хранения и вопросы по организации вакцинации населения.

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