В Свердловской области за сутки выявлено 157 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки выявлено 157 случаев коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 157 случаев новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 29 311.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+87), Асбеста, Берёзовского, Верхней Туры, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова и других свердловских муниципалитетов.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 149 инфицированных.

Добавим, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Это может случиться уже в начале октября, по истечению месяца после прививки от гриппа.

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