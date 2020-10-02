73% диагнозов COVID-19 поставлено в пяти свердловских городах

73% диагнозов COVID-19 было поставлено в пяти свердловских городах. Фото: Галина Соловьева

Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Более 73% диагнозов COVID-19 с начала пандемии были поставлены жителям пяти городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы и Ревды.

По данным на 1 октября, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 17 559 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 1 862, в Первоуральске ‒ 765, в Верхней Пышме ‒ 687, в Ревде ‒ 609. Больше всего инфицированных за сутки оказалось в первых двух городах ‒ 87 и 16 человек соответственно.

Среди других городов области лидером по числу новых пациентов с COVID-19 стал Асбест: за предыдущие 24 часа количество инфицированных увеличилось на пять до 306. По четыре заболевших насчитывается в Верхней Салде, Качканаре, Серове, Красноуфимске и Красноуфимском районе.

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 29 311 свердловчан (+157 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 21 878. На лечении остаются 7 433 свердловчанина.

Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 512 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Жертвами вируса за сутки стали четыре человека, всего – 605.

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