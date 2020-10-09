За сутки коронавирус выявлен в 29 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

В 29 муниципалитетах Свердловской области выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Данные за 8 октября опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Екатеринбурге ‒ 122 инфицированных. На втором месте Серов, где семь новых пациентов с COVID-19. На третьей строчке расположились три муниципалитета: Асбест, Слободо-Туринский район и Тугулым. Там по пять заболевших за сутки.

Меньше пяти, но больше одного заражённого на десяти территориях. Четыре в Красноуфимске и Красноуфимском районе, по три в Сухом Логе, ЗАТО Свободный, Ивделе, а также в Каменске-Уральском и Каменском районе, по два в Арамиле, Волчанске, Ирбите и Ирбитском районе, Нижнем Тагиле, Реже.

По одному пациенту добавилось в Ачите, Байкалово, Бисертском ГО, Верхней Пышме, Верхней Салде, Верхотурье, Камышлове и Камышловском районе, Краснотурьинске, Красноуральске, Кушве, Невьянске, Полевском, Сосьве, Сысерте и Сысертском районе.

Добавим, в предыдущие сутки на Среднем Урале коронавирус был подтверждён у 184 человек. За весь период пандемии диагноз COVID-19 поставлен 30 526 уральцам.

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