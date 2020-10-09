В России зафиксирован новый максимум заражений коронавирусом за сутки. Фото: Павел Ворожцов.

Коронавирус подхватили ещё 12 126 россиян. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

Предыдущий максимум – 11 656 – зафиксировали 11 мая.

По данным федерального оперштаба, за всё время в стране было поставлено 1 272 238 диагнозов COVID-19. Заболевшие выявлены в 85 регионах страны.

Больше всего инфицированных за сутки традиционно в Москве – 3 701. Свердловская область на на седьмой строчке. В уральском регионе 191 заражённый.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Отмечается, что за последние 24 часа из российских больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 7 092 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 009 421 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксирован 201 летальный случай. За период пандемии скончалось 22 257 человек.

Вчера сообщалось об 11 493 новых случаях с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в России. По её словам, в 20 субъектах РФ ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная, а где-то даже идёт на спад. Она подчеркнула, что жители этих регионов строго соблюдают все необходимые меры профилактики. Подробнее об этом читайте здесь.