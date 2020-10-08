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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 октября 2020, 15:51

Глава Роспотребнадзора подтвердила осложнение ситуации с COVID-19 в 60 регионах

Девушка в маске

Заболеваемость COVID-19 растёт в 60 регионах страны. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью журналистке Наиле Аскер-заде об осложнении ситуации с коронавирусом в России. Заболеваемость COVID-19 растёт в 60 регионах страны.

По словам главы надзорного ведомства, в 20 субъектах РФ ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная, а где-то даже идёт на спад. Она подчеркнула, что жители этих регионов строго соблюдают все необходимые меры профилактики.

"У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию", - отметила Анна Попова в программе "Вести" на канале "Россия-1".

При этом руководитель Роспотребнадзора заявила, что наибольшее число заболевших - в возрастной категории от 30 до 49 лет. По её словам, число заражённых коронавирусом россиян старше 60 лет и детей также увеличивается.

Анна Попова отметила, что развитие эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в учебных заведениях не наблюдается.

"Вспышек каких-то ни в одном учебном заведении мы вот в этом сезоне не наблюдаем", - подчеркнула она.

Напомним, что за прошедшие сутки в России коронавирус подхватили 11 493 человека, из которых 184 - жители Свердловской области. Ежесуточная заболеваемость продолжает расти. В связи с этим власти Среднего Урала объявили о развёртывании 1 756 дополнительных инфекционных коек. Кроме того, вчера стало известно о переводе Екатеринбургской гимназии № 2 на дистант.

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Областная газета Свердловской области

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