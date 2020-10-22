Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 октября 2020, 13:06

В России зафиксировали ещё 15 971 случай заражения коронавирусом

руки врача

За минувшие сутки в России выявили 15 971 заболевшего коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в России выявили 15 971 заболевшего коронавирусом. Это на 271 случай больше, чем накануне.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, новые случаи заражения обнаружены во всех 85 субъектах РФ. В Москве вирус подхватили 4 413 человек, в Санкт-Петербурге - 697, в Свердловской области, которая разместилась на шестом месте в списке регионов, - 259.

Фото: стопкоронавирус.рф

Общее число инфицированных достигло 1 463 306. 1 107 988 человек уже справились с болезнью (в том числе 11 428 - за прошедшие сутки), а 25 242 - скончались (290 - за последние 24 часа).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, более 15 тысяч пациентов с CОVID-19 в стране регистрируют уже пятый день подряд. Рекорд суточной заболеваемости - 16 319 человек - был установлен 20 октября. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.10.2020, 14:50 / Общество
Дмитрий Полянин стал «Главным редактором года» проекта «Золотой фонд прессы-2020»
22.10.2020, 14:45 / Общество
Министр здравоохранения РФ уходит на самоизоляцию
22.10.2020, 14:30 / Спорт
Иван Штырков дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэйджи
22.10.2020, 14:19 / Общество
В Екатеринбурге закрытие улицы Совхозная продлили до конца ноября
22.10.2020, 14:05 / Общество
Пенсионерка из Екатеринбурга отдала брачному аферисту 1,1 миллиона рублей