Количество заражённых коронавирусом в России перевалило за 1,5 миллиона

В России подтверждено ещё 16 710 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: Галина Соловьёва.

В России подтверждено ещё 16 710 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Это на 189 человек больше, чем сутками ранее.

За всё время пандемии в стране было выявлено 1 513 877 инфицированных в 85 регионах. Отметим, что в субботу, 24 октября, федеральный оперштаб сообщал о 16 521 новом пациенте с COVID-19.

В Москве за последние 24 часа подтвердили 4 455 заболевших коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 709 человек, а в Подмосковье - 491. Свердловская область находится на седьмом месте в списке регионов с самой большой суточной заболеваемостью. Напомним, там выявили ещё 276 заражённых.

Фото: федеральный оперштаб

Из российских больниц по выздоровлению выписали ещё 7 704 пациента, а общее число переболевших COVID-19 составляет 1 138 522 человека. Также сообщается о смерти 229 россиян с подтверждённым коронавирусом, трое из которых - свердловчане. За всё время пандемии от опасной болезни скончались 26 050 жителей России.

Фото: федеральный оперштаб