Татьяна Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом

По словам вице-премьера, среднесуточный темп прироста заболеваемости в стране составляет один процент. Фото: пресс-служба Кремля

Ситуация с коронавирусом в России продолжает осложняться. Об этом в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, среднесуточный темп прироста заболеваемости в стране составляет один процент.

«При тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», - подчеркнула Татьяна Голикова.

Вице-премьер также отметила, что в разных регионах страны ситуация различается. В частности, по состоянию на конец прошлой недели устойчивая тенденция роста заболеваемости сохранялась в 38 регионах, в 18 субъектах РФ ситуация нестабильная. Ещё в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания.

Вице-премьер добавила, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты и лекарствами против новой коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ составляет две недели и менее.

На сегодняшний день в стране развернуто 223,1 тыс. ковидных коек. 123 тыс. из них оснащены подачей кислорода и 28,4 - снабжены аппаратами ИВЛ. 19,1% коечного фонда остаётся свободным. При этом, в 46 регионах, доля свободных коек ниже среднероссийского уровня. В 16 регионах занятость коек составляет более 90%, ещё в пяти субъектах РФ занято более 95% коечного фонда.

Добавим, что в хорде совещания Президент России Владимир Путин отметил, что о второй волне говорить пока не приходится, поскольку по мнению специалистов, «до некоторых регионов ещё первая волна только докатывается».

Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 16 202 диагноза COVID-19. За последние 24 часа в стране зафиксирован новый рекорд суточной смертности от заболевания — скончались 346 пациентов с коронавирусом.

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