В России зафиксировали новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки

В России подтвердили 17 717 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России подтвердили 17 717 случаев заражения коронавирусом. Установлен новый рекорд суточной заболеваемости.

Как сообщает оперштаб по борьбе с вирусом, новые факты заражения обнаружены в 85 регионах страны, в том числе и в Свердловской области. В Москве выявили ещё 4 906 заболевших, в Санкт-Петербурге - 758.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии инфекцию подхватили 1 581 693 россиянина, 1 186 041 из которых уже выздоровел, а 27 301 - скончался.

За прошедшие 24 часа из больниц выписали 14 740 человек. Кроме того, сегодня зарегистрированы смерти 366 пациентов с COVID-19. Предыдущий рекорд суточной смертности превышен на 20 случаев.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, что более 17 тысяч случаев инфицирования в день в стране фиксируют уже третий раз. До этого максимальный показатель суточной заболеваемости составлял 17 347. Он был зарегистрирован 26 октября.