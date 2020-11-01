В России третий день подряд выявлено более 18 тысяч заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 18 665 диагнозов COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России подтверждено 18 665 диагнозов COVID-19. Это новый рекорд заболеваемости. Более 18 тысяч заболевших фиксируется в стране третий день подряд.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего - в Москве (5261) и Санкт-Петербурге (896). В Свердловской области за сутки заразились 275 человек. Это девятый показатель по стране.

За последние сутки в России из медицинских учреждений выписались 10 259 человек, победивших болезнь.Количество излечившихся россиян достигло 1 225 673.

Также за сутки зафиксировано 245 летальных случаев. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 28 235 человек.

Напомним, 30 октября суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 18 тысяч. 31 октября коронавирусной инфекцией заразились 18 140 россиян,

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 61 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. 587 тысяч тестов сделано за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 389 660 человек.