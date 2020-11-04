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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 ноября 2020, 13:07

В России за последние сутки COVID-19 подхватили почти 19,8 тысячи человек

тест на коронавирус

За всё время пандемии инфекцию подхватили 1 693 454 россиянина. Фото: Павел Ворожцов.

В России установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - за прошедшие 24 часа инфекцию подхватили ещё 19 768 человек в 85 регионах. Сутками ранее COVID-19 подхватили почти на 900 россиян меньше.

По информации федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве зафиксировано 5 826 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге - 1 031 случай, а в Московской области - 569 случаев. В списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью Свердловская область располагается на девятой строчке с 277 заболевшими. За всё время пандемии инфекцию подхватили 1 693 454 россиянина. 

Фото: федеральный оперштаб

В связи с выздоровлением из российских больниц было выписано ещё 15 567 человек, а общее число россиян, победивших COVID-19, составляет 1 266 931. При этом за прошедшие 24 часа подтверждено 389 смертей пациентов с коронавирусом, восемь из которых - в Свердловской области. Опасная болезнь унесла жизни уже 29 217 жителей России.

Фото: федеральный оперштаб

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Областная газета Свердловской области

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