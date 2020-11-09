В Свердловской области выросла смертность от коронавируса

В сентябре от коронавируса скончались 173 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва.

В сентябре от коронавируса скончались 173 свердловчанина. Ещё у 15 человек COVID-19 мог быть основной причиной смерти, но это пока не подтверждено.

Также 26 умерших жителей Свердловской области болели коронавирусом, но он был у них лишь сопутствующим заболеванием, говорится в сообщении Росстата.

Как писала ранее «Областная газета», в целом в сентябре на Среднем Урале зарегистрировали смерти 5 236 человек. Таким образом, доля умерших от новой инфекции составила 3,3%.

Напомним, что в августе умерших пациентов с COVID-19 было меньше. Тогда в регионе задокументировали 158 подтверждённых случаев смерти от этого заболевания и четыре предполагаемых, а также 22 скончавшихся, у которых коронавирус был выявлен, но не стал основной причиной смерти.

Добавим, что в целом по России также фиксируется рост смертности от COVID-19. Число умерших, у которых вирус был идентифицирован, увеличилось на 1 107 до 4 329 человек. Количество скончавшихся, у которых вирус возможно стал основной причиной смерти, тоже возросло — на 229 до 870.

За последние суткивосемь свердловчан стали жертвами коронавируса. За всё время пандемии от этого заболевания на Среднем Урале скончались 839 человек.