В Свердловской области за сутки выявлено 294 случая коронавируса

Ранее указом губератора режим самоизоляции для лиц старше 65 лет был продлён до 23 ноября. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 294 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 39 070.

Полностью излечились и выписались из больниц более 30 тысяч уральцев. На лечении на данный момент находятся более 7 тысяч свердловчан. 453 человека в тяжёлом состоянии, 1 801 - в состоянии средней тяжести.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+125), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского и Ачитского ГО, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Горноуральского ГО, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Пышминского ГО, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Тавдинского и Шалинского ГО.

Региональный и федеральный оперштабы также подтвердили восемь летальных исходов. Такой показатель фиксируется уже пятый день подряд. Всего от коронавируса на Среднем Урале умерли 847 человек.

Накануне стало известно о 297 новых заболевших на Среднем Урале.

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