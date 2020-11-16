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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 ноября 2020, 13:13

В России снова обновлён рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

девушка в маске, коронавирус

С начала пандемии коронавирус подхватили 1 948 603 россиянина. Фото: Галина Соловьёва.

В России подтвердили 22 778 случаев заражения коронавирусом за прошедший день. Это рекордный показатель суточной заболеваемости: предыдущий максимум превышен на 76 случаев.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, новые заболевшие обнаружены в 85 регионах страны, в том числе и в Свердловской области. В Москве зафиксировано 6 360 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 2 039.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 1 948 603 россиянина, 1 453 849 из которых уже выздоровели, в том числе 13 864 - за прошедшие 24 часа.

За минувшие сутки в стране скончались 303 пациента, у которых подтвердился COVID-19. Всего жертвами заболевания стали 33 489 жителей страны.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, более 22 тысяч инфицированных за один день в стране выявляют уже третий день подряд. Так, накануне было зафиксировано 22 572 случая заражения.

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Областная газета Свердловской области

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