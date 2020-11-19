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19 ноября 2020, 13:00

Скончались ещё девять свердловчан с диагнозом COVID-19

Общее жертв заболевания на Среднем Урале с начала пандемии достигло 926.

Общее жертв заболевания на Среднем Урале с начала пандемии достигло 926. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано девять случаев смерти среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале с начала пандемии достигло 926.

Данные о девяти летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 926», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки скончались 463 носителя инфекции.

Добавим, что за последние 24 часа в Свердловской области выявлено 369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточной заболеваемости в регионе с начала пандемии.

Накануне сообщалось о 358 заболевших и 10 скончавшихся свердловчанах.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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