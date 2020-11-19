Скончались ещё девять свердловчан с диагнозом COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано девять случаев смерти среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале с начала пандемии достигло 926.
Данные о девяти летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 926», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
В целом по России за сутки скончались 463 носителя инфекции.
Добавим, что за последние 24 часа в Свердловской области выявлено 369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточной заболеваемости в регионе с начала пандемии.
Накануне сообщалось о 358 заболевших и 10 скончавшихся свердловчанах.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале