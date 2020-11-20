56 свердловчан оштрафованы за непредоставление информации о COVID-статусе вовремя

56 свердловчан наказали рублём, за непредоставление информации о своём COVID-статусе по возвращении из-за границы. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области 56 человек, не предоставивших информации о своём COVID-статусе по возвращении из-за границы, наказали рублём. Общая сумму штрафа составила 532 тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по состоянию на 20 ноября в регион из-за границы с 1 августа прибыли 47 490 человек. Информацию о своём здоровье своевременно предоставили 46 303 свердловчанина. Из них у 838 результат тестирования оказался положительным.

Оставшиеся 1 187 граждан нарушили установленный порядок тестирования и предоставления данных. На 516 нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), материалы направлены в суды. Ещё 671 человеку отправлены извещения о назначении времени и места составления протокола.

Гражданам, прибывшим из-за рубежа, необходимо в течение трёх дней со дня прибытия пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Результаты нужно разместить в специальной форме на портале госуслуг.

Памятку для прибывающих из-за границы публикуем ниже:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, сегодня глава региона Евгений Куйвашев сделал заявление по поводу отсутствия международных рейсов в Кольцово. По словам губернатора, отмена регулярного международного авиасообщения в условиях пандемии – это вынужденная и оправданная мера.

"Ситуация, к сожалению, снова осложнилась, поэтому, боюсь, с прямыми перелётами за рубеж придётся повременить", – отметил он.

Напомним, за сутки на Среднем Урале выявили 372 случая коронавируса. Всего с начала пандемии заразились 42 460 свердловчан.

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