Дмитрий Песков оценил необходимость введения в России повторного локдауна

По словам Дмитрия Пескова, нынешних мер по предупреждению распространения COVID-19 достаточно, чтобы не допустить масштабных ограничений. Фото: Галина Соловьёва.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о введении в стране нового локдауна. По его словам, нынешних мер по предупреждению распространения COVID-19 достаточно, чтобы не допустить масштабных ограничений.

"Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", - передаёт слова Дмитрия Пескова "РИА Новости".

Он напомнил, что глава государства предоставил губернаторам особые полномочия, чтобы они самостоятельно решали вопрос о введении ограничений на основе сложившейся эпидемической обстановки. Отметим, что сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение граждан между регионами и внутри субъектов. Позже он уточнил, что не предлагает вводить в стране новый локдаун.

Напомним, 1 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 призвал глав регионов применять более решительные ограничения. Он отметил, что в субъектах РФ ситуация с коронавирусом всё ещё развивается неравномерно.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для лиц с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет.