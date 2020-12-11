В аптеках, банках, на парковках и даже в лифтах: где в Екатеринбурге ловят нарушителей масочного режима

За неделю на соблюдение масочного режима проверили 17 машин такси. Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области

В столице Урала санитарные врачи совместно с полицией продолжают проверять, как горожане соблюдают масочный режим. Нарушителей ловили в торговых центрах, аптеках, банках, кинотеатрах, на парковках и даже в лифтах жилых домов.

В общей сложности, с 30 ноября по 6 декабря на соблюдение жителями Екатеринбурга масочного режима было проверено 249 объектов. Это 84 торговых точки, 54 аптеки, 12 отделений банка, два кинотеатра, а также 16 парковок. Также проверки проходили в лифтах в подъездах жилых домов и в общественном транспорте.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе надзорного ведомства, подъезды жилых домов проверялись выборочно - в ходе рейдов с сотрудниками полиции. Нарушения, выявленные в лифтах, носят единичный характер.

Также центральным Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с ГИБДД проверено 17 машин такси. Нарушения санитарно-эпидемического режима, предусматривающего дополнительные меры по защите от СОVID-19, выявлены в работе восьми из них. В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идёт именно о соблюдении водителями и пассажирами масочного режима: носить средства защиты должны все находящиеся в автомобиле.

Протоколы об административном нарушении составлены в отношении водителей, работающих с агрегаторами «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «ВКонтакте».

Также за минувшую неделю составлено 50 протоколов за нарушение санитарно-эпидемического законодательства в отношении граждан, не соблюдавших масочный режим и не захотевших прислушаться к призывам санитарных врачей и сотрудников полиции. Материалы переданы на рассмотрение в районные суды.

В начале недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Все ограничения и масочный режим будут действовать до 21 декабря.

Добавим, что за минувшие сутки в Свердловской области впервые зафиксировали более 400 случаев коронавируса. Также зарегистрировано рекордное количество смертей: скончались 17 свердловчан с COVID-19.