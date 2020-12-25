Начался сбор предложений свердловчан по программе "Общественное здоровье уральцев". Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Свердловской области опубликовали проект комплексной программы "Общественное здоровье уральцев" на 2021-2024 годы, разработанная по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Одновременно с этим стартовало общественное обсуждение документа.

В сегодняшнем номере "Областной газеты" губернатор Свердловской области опубликовал программную статью "Проверка прочности", которая посвящена комплексной программе "Общественное здоровье уральцев". Её базовый проект был утверждён на заседании правительства Свердловской области, которое провёл губернатор 24 декабря.

"Программа – наш ответ на те вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году, и с которыми можем столкнуться в будущем. Наша задача – надёжно защитить свердловчан во всех сферах их жизнедеятельности: дома, на производстве, в общественном пространстве, на транспорте, в образовательных, культурных учреждениях. Программа новая не только для области, но и в стране она первая", - заявил Евгений Куйвашев.

Текст документа опубликован на сайте Свердловской области (све.рф). Написать своё мнение, высказать предложения и замечания можно также по электронной почте: usma@usma.ru. По словам губернатора, все предложения уральцев будут внимательно изучены и проанализированы для возможной корректировки программы.

В ТЕМУ Программа «Общественное здоровье уральцев» содержит пять подпрограмм: 1. Медико-биологическая защита здоровья уральцев; 2. Санитарно-эпидемическая безопасность региона; 3. Производственно-экономические основы безопасности здоровья; 4. Научная и образовательная деятельность в новых условиях; 5. Информационно-просветительская работа и гигиеническое обучение населения.

Добавим, что положения программы "Общественное здоровье уральцев" прокомментировали главы муниципалитетов, представители медицинского сообщества и эксперты.