На Среднем Урале скончались ещё 15 пациентов с COVID-19

Общее число жертв коронавируса на Среднем Урале достигло 1 424. фото: Галина Соловьева

В Свердловской области зарегистрировано ещё 15 смертей среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 1 424.

Информацию о 15 летальных исходах подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 424», - говористя в сообщении регионального оперштаба.

Накануне сообщалось о 16 жертвах заболевания.

В целом по России за сутки зафиксировано 567 смертей среди носителей инфекции. За всё время жертвами COVID-19 стали 54 226 россиян.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 406 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 400 заболевших регистрируется в регионе пятый день подряд.