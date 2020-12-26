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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 декабря 2020, 14:40

На Среднем Урале скончались ещё 15 пациентов с COVID-19

Общее число жертв коронавируса на Среднем Урале достигло 1 424.

Общее число жертв коронавируса на Среднем Урале достигло 1 424. фото: Галина Соловьева

В Свердловской области зарегистрировано ещё 15 смертей среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 1 424.

Информацию о 15 летальных исходах подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 424», - говористя в сообщении регионального оперштаба. 

Накануне сообщалось о 16 жертвах заболевания.

В целом по России за сутки зафиксировано 567 смертей среди носителей инфекции. За всё время жертвами COVID-19 стали 54 226 россиян.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 406 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 400 заболевших регистрируется в регионе пятый день подряд.

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Областная газета Свердловской области

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