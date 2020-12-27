Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась на тысячу человек

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились 28 284 человека. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились 28 284 человека. Накануне сообщалось о29 258 заболевших.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве (6 620) и Санкт-Петербурге (3 761). На Среднем Урале заразились 409 человек. Это пятый показатель по стране.

С начала пандемии в России выявлено 3 050 248 носителей инфекции. За последние сутки из российских больниц выписались 24 390 человек. Общее число выздоровевших россиян увеличилось до 2 450 829.

Также за сутки зафиксировано 552 смерти больных COVID-19. За весь период в России от коронавируса скончались 54 778 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 89 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 464 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 656 105 человек.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии COVID-19 во всём мире заразились более 80 млн человек. Более 45,3 млн жителей планеты вылечились от коронавируса, свыше 1,7 млн - скончались.