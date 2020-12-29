Ещё 27 тысяч россиян заразились коронавирусом

За сутки коронавирусную инфекцию подхватили 27 002 жителя России. Общее число инфицированных в стране достигло 3 105 037.
Свердлвская область находится на пятом месте среди регионов - 401 заболевший за сутки.
Выздоровели и выписались из больниц почти 2,5 миллиона пациентов, в том числе почти 25 тысяч - за последние сутки
Скончались 55,8 тысячи россиян с подтверждённым COVID-19, в том числе 562 - за последние 24 часа.
Накануне стало известно о 27,8 новых пациентах в России. Сообщалось, что в числе заболевших - советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих и художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Они проходят лечение в больницах.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено почти 90 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 292 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 662 615 россиян.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией