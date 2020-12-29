Ещё 27 тысяч россиян заразились коронавирусом

Под медицинским наблюдением остаются 662 615 заражённых россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирусную инфекцию подхватили 27 002 жителя России. Общее число инфицированных в стране достигло 3 105 037.

Свердлвская область находится на пятом месте среди регионов - 401 заболевший за сутки.

Выздоровели и выписались из больниц почти 2,5 миллиона пациентов, в том числе почти 25 тысяч - за последние сутки

Скончались 55,8 тысячи россиян с подтверждённым COVID-19, в том числе 562 - за последние 24 часа.

Накануне стало известно о 27,8 новых пациентах в России. Сообщалось, что в числе заболевших - советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих и художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Они проходят лечение в больницах.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено почти 90 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 292 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 662 615 россиян.