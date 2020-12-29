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29 декабря 2020, 19:40

На Среднем Урале выросло число пациентов с COVID-19 старше 50 лет

Люди в масках

За минувшие семь дней количество заражённых коронавирусом уральцев в возрасте от 50 лет увеличилось, а число пациентов остальных возрастных групп уменьшилось. Фото: Галина Соловьёва.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом на территории Свердловской области обновил данные по возрастной структуре пациентов. За минувшие семь дней количество заражённых коронавирусом уральцев в возрасте от 50 лет увеличилось, а число пациентов остальных возрастных групп уменьшилось.

Как сообщает свердловский оперштаб, доля пациентов в возрасте от 50 до 64 лет увеличилась с 26,9% до 27,8%. Также 20,8% в общей структуре заболевших приходится на свердловчан старше 65 лет.

В то же время реже стали заражаться дети (-2,2% за неделю) и уральцы в возрасте от 18 до 29 лет (-0,8%). Небольшое снижение наблюдается у самой многочисленной возрастной группы пациентов с COVID-19 - люди от 30 до 49 лет. За семь дней их доля в общей структуре уменьшилась с 29,9% до 29,5%.

Фото: оперштаб

Напомним, что за прошедшие сутки на Среднем Урале коронавирус подхватил 401 человек. Кроме того, зафиксировано ещё 17 летальных исходов.

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