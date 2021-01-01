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1 января 2021, 17:45

Денис Демидов назначен заместителем министра здравоохранения Свердловской области

Денис Демидов

Денис Демидов назначен заместителем министра здравоохранения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Бывший глава управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Денис Демидов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Свердловской области. Информацию об этом "Областной газете" подтвердили в пресс-службе минздрава.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в структуру минздрава, в частности, увеличив число заместителей министра с 5 до 6. Уже тогда предполагалось, что шестым замминистра станет экс-начальник ликвидированного горздрава Денис Демидов. 

Напомним, с сегодняшнего дня все медицинские учреждения Екатеринбурга перешли в собственность Свердловской области. Денис Демидов ранее сообщал, что сотрудников горздрава могут перевести в региональный минздрав - в отдел территориального развития.

Денис Демидов окончил Уральскую государственную медицинскую академию в 2004 году. На должность начальника Управления здравоохранения администрации города был назначен в декабре 2018 года. Является лауреатом конкурса "Лучший аспирант 2010 года", лауреатом премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина за разработку проекта "Технологии организации высокоспециализированной медицинской помощи пациенткам с раком молочной железы", лауреатом конкурса лучших работ Российского общества онкомаммологов в Сочи.

Областная газета Свердловской области

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