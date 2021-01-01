Денис Демидов назначен заместителем министра здравоохранения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Бывший глава управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Денис Демидов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Свердловской области. Информацию об этом "Областной газете" подтвердили в пресс-службе минздрава.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в структуру минздрава, в частности, увеличив число заместителей министра с 5 до 6. Уже тогда предполагалось, что шестым замминистра станет экс-начальник ликвидированного горздрава Денис Демидов.

Напомним, с сегодняшнего дня все медицинские учреждения Екатеринбурга перешли в собственность Свердловской области. Денис Демидов ранее сообщал, что сотрудников горздрава могут перевести в региональный минздрав - в отдел территориального развития.