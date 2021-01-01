Денис Демидов назначен заместителем министра здравоохранения Свердловской области

Бывший глава управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Денис Демидов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Свердловской области. Информацию об этом "Областной газете" подтвердили в пресс-службе минздрава.
На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в структуру минздрава, в частности, увеличив число заместителей министра с 5 до 6. Уже тогда предполагалось, что шестым замминистра станет экс-начальник ликвидированного горздрава Денис Демидов.
Напомним, с сегодняшнего дня все медицинские учреждения Екатеринбурга перешли в собственность Свердловской области. Денис Демидов ранее сообщал, что сотрудников горздрава могут перевести в региональный минздрав - в отдел территориального развития.
Денис Демидов окончил Уральскую государственную медицинскую академию в 2004 году. На должность начальника Управления здравоохранения администрации города был назначен в декабре 2018 года. Является лауреатом конкурса "Лучший аспирант 2010 года", лауреатом премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина за разработку проекта "Технологии организации высокоспециализированной медицинской помощи пациенткам с раком молочной железы", лауреатом конкурса лучших работ Российского общества онкомаммологов в Сочи.